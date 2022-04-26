Президент РФ Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12% до 9% годовых.
«Динамика здесь пока слабее прогноза, и чтобы сделать покупку жилья более доступной для граждан, чтобы стимулировать стройку в целом, предлагаю снизить ставку по льготной ипотеке с 12%... до 9%», - сказал президент РФ.
Также глава государства заявил, что действие льготной ипотеки необходимо продлить до конца года. Путин подчеркнул, что несмотря на непростую ситуацию, удалось сохранить программы льготного ипотечного кредитования, включая семейную ипотеку, увеличить объем федеральных средств на эти цели.