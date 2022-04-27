Стало известно о работе в майские праздники

Россияне, которые будут работать в майские праздники и в выходные дни, должны получить как минимум двойную оплату за отработанные часы, рассказала РИА «Новости» юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.

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Она также отметила, что вместо денег за день работы можно выбрать полноценный отгул. По словам Нечаевой, выходной могут взять даже те, кто работал на майских всего пять часов.

Жители России, которые трудятся по пятидневному графику, будут отдыхать с 30 апреля по 3 мая, а затем с 7 мая по 10 мая. Те, кто работает шесть дней в неделю, отдохнёт с 1 мая по 2 мая и с 8 мая по 10 мая. Сотрудники со сменным графиком отдохнут в рабочие дни как все, а вот выходные у них устанавливаются в соответствии с графиком, уточнила представитель HeadHunter.

По её словам, привлечь сотрудника к работе в праздники и в выходные можно только с его письменного согласия — при условии, что выход сотрудника необходим для сохранения нормальной работы компании или её подразделений. Привлекать без письменного согласия можно, только если произошла катастрофа, авария и несчастные случаи, добавила эксперт.

Нечаева подчеркнула, что в праздничные дни нельзя привлекать к работе беременных и сотрудников младше 18 лет.