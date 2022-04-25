Иностранным родственникам россиян упростили въезд в РФ

Заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов сообщил, что иностранным родственникам россиян упростили въезд в страну, теперь им выдаются многократные частные визы. Его слова приводит «РИА Новости».

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«В целях упрощения въезда в Россию близким родственникам наших граждан сейчас выдаются многократные частные визы», — сказал Иванов на заседании временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела.

Он отметил, что данная мера касается в первую очередь тех стран, где эти визы нужны. По словам Иванова, в первую очередь это западные государства.