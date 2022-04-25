В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 73.36EUR 77.47
Войти в почту
4 минуты назад

Иностранным родственникам россиян упростили въезд в РФ

Елена Прошина

Заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов сообщил, что иностранным родственникам россиян упростили въезд в страну, теперь им выдаются многократные частные визы. Его слова приводит «РИА Новости».

Иностранным родственникам россиян упростили въезд в РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В целях упрощения въезда в Россию близким родственникам наших граждан сейчас выдаются многократные частные визы», — сказал Иванов на заседании временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела.

Он отметил, что данная мера касается в первую очередь тех стран, где эти визы нужны. По словам Иванова, в первую очередь это западные государства.

Он добавил, что визы выдаются по решению посольств на срок до года с пребывания в РФ в течение срока действия. То есть теперь иностранцам не потребуется предварительно оформлять приглашения в ОВД, подчеркнул Иванов.

Общество,Евгений Иванов,Совет Федерации,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители