Симоньян отреагировала на информацию о готовящемся на нее покушении

«Все люди смертные, умереть за то, что ты не отмалчиваешься в углу, а позволяешь себе роскошь говорить правду и защищать свою Родину так, как ты считаешь правильным и возможным, — это не страшнее, чем медленно угасать от неизлечимой болезни или неминуемой старости», — заявила Симоньян.