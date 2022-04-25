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7 минут назад

Симоньян философски отнеслась к информации о готовящемся на нее покушении

Lenta.ru

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в беседе с РИА Новости прокомментировала информацию о том, что группа неонацистов готовила покушение на ее жизнь. По ее словам, она относится к этому философски и христиански.

Симоньян отреагировала на информацию о готовящемся на нее покушении
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Все люди смертные, умереть за то, что ты не отмалчиваешься в углу, а позволяешь себе роскошь говорить правду и защищать свою Родину так, как ты считаешь правильным и возможным, — это не страшнее, чем медленно угасать от неизлечимой болезни или неминуемой старости», — заявила Симоньян.

О том, что ФСБ пресекла деятельность террористической группы, готовившей убийство одного из известных отечественных журналистов, сообщил 25 апреля президент России Владимир Путин. Позже в ведомстве уточнили, что речь идет о Соловьеве. В ФСБ утверждают, что злоумышленники действовали по заказу Службы безопасности Украины (СБУ). Сам журналист связал подготовку покушения на него с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Позже выяснилось, что задержанные также обсуждали возможность убийства журналистов Дмитрия Киселева, Маргариты Симоньян, Ольги Скабеевой и других.

Общество,Ольга Скабеева,Маргарита Симоньян,Владимир Зеленский,Дмитрий Киселев,Владимир Путин,ФСБ,СБУ,
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