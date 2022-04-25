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13 минут назад

Житель Челябинска очищает реку от мусора при помощи магнита. Видео

Александр Кузьмин

У жителя Челябинска Руслана Вазиева необычное хобби: он вылавливает мусор из местной реки Миасс при помощи магнита. Ruptly пообщались с мужчиной в среду, 20 апреля, и узнали о деталях такой нестандартной очистки.

Заняться "магнитной рыбалкой" мужчину побудила экологическая ситуация в городе.

"Просто у нас в Челябинске и так экология сильно страдает. Из-за производств, из-за людей. А тут просто и хобби почистить реку, потому что я тут рядом живу. Мы ходим сюда с ребенком гулять", - рассказывает Руслан.

По словам "рыбака", главное в таком виде деятельности - осторожность.

Общество,Видео,
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