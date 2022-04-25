В Петербурге заметили ворону за подледной рыбалкой. Видео

Петербурженка Юлия Белавина опубликовала видео, на котором ей удалось запечатлеть подледную рыбалку вороны. Запись была сделана несколько дней назад на территории Ботанического сада Петра Великого в Северной столице. Об этом сообщает "Петербургский дневник". Пост с видео появился в группе «Птицы СПб и России» в социальной сети «ВКонтакте».

На видео – вороны на льду водоёма, одна из которых упорно долбит лёд клювом, а вторая наблюдает за этим процессом. Вскоре к этому мероприятию присоединяется еще одна пернатая.