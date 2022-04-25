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1 час назад

В Швейцарии отменили оперу Чайковского как "основанную на военных действиях"

Елена Прошина

Оперу Петра Чайковского «Орлеанская дева» исключили из программы музыкального фестиваля оперной музыки в швейцарском Санкт-Галлене из-за событий на Украине. Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.

В Швейцарии отменили оперу Чайковского как "основанную на военных действиях"
Фото: ВикипедияВикипедия

«Продолжающиеся военные события заставили театр Санкт-Галлена пересмотреть программу 17-го фестиваля, где первоначально значилась опера "Орлеанская дева". Даже если тема этого произведения является полностью французской, в настоящее время безответственно исполнять русскую музыку, основанную на военных действиях, на открытом воздухе посреди города. Это решение не является всеобщим бойкотом русской культуры, однако оно учитывает особо деликатную ситуацию, касающуюся показа оперы под открытым небом», — говорится в сообщении.

Организаторы фестиваля добавили, что вместо «Орлеанской девы» зрителям покажут «Жанну д’Арк» итальянского композитора Джузеппе Верди. Мероприятие пройдет с 24 июня по 8 июля.

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