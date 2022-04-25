В Швейцарии отменили оперу Чайковского как "основанную на военных действиях"

«Продолжающиеся военные события заставили театр Санкт-Галлена пересмотреть программу 17-го фестиваля, где первоначально значилась опера "Орлеанская дева". Даже если тема этого произведения является полностью французской, в настоящее время безответственно исполнять русскую музыку, основанную на военных действиях, на открытом воздухе посреди города. Это решение не является всеобщим бойкотом русской культуры, однако оно учитывает особо деликатную ситуацию, касающуюся показа оперы под открытым небом», — говорится в сообщении.