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43 минуты назад

Digital Holding займется цифровизацией здравоохранения в Узбекистане

Газета.Ru

Digital Holding, "МегаФон" и ООО "IT-Med" при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан подписали меморандум о сотрудничестве в области цифровизации здравоохранения, сообщает пресс-служба российской телекоммуникационной компании.

Digital Holding займется цифровизацией здравоохранения в Узбекистане
Фото: ТАССТАСС

"Современные цифровые технологии помогают не только выстроить и автоматизировать процессы, освободив персонал медицинских учреждений от части рутинных работ, но и повысить качество и эффективность оказания услуг. Так, решения в области телемедицины предоставят доступ к высококвалифицированной врачебной помощи любому пациенту независимо от того, где он находится, а система выписки электронных рецептов позволит контролировать оборот лекарственных препаратов и обезопасить пациентов. У команды Digital Holding большой опыт в реализации подобных проектов в других странах, и мы рады предложить свои возможности для усиления системы здравоохранения в Узбекистане", - сказал генеральный директор Digital Holding Андрей Майгур.

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Завершить создание единой медицинской базы данных и комплекса интегрированных информационных систем в Узбекистане планируется к 2025 году. Пациентов медицинских учреждений ждет переход на электронные медицинские карты и удобные сервисы онлайн-записи к врачам, информирование о результатах лабораторных исследований через sms и e-mail.

"Масштаб задействования цифровых технологий в области здравоохранения Узбекистана становится все более широким. Построение пациенто-ориентированной цифровизации сферы здравоохранения поможет в первую очередь повысить качество и эффективность оказания медицинских услуг населению, а также упростить процесс управления. Цифровые решения Digital Holding направлены на достижение более успешных результатов в профилактике и лечении заболеваний", — заявил директор IT-MED Артур Хакимов.

В рамках сотрудничества также планируется моделирование системы для работников скорой медицинской помощи с аудио и видеосвязью между диспетчерами и бригадами и оперативным sms-оповещением врачей.

Ранее стало известно, что "МегаФон" подписал соглашение о содействии в реализации программ по охране окружающей среды в Ташкенте, а также запустил программу развития ИТ-специалистов Узбекистана.

Общество,Мегафон,
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