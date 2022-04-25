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57 минут назад

В барнаульском зоопарке на свет появились трое тигрят. Видео

Александр Кузьмин

Трое тигрят появились на свет в барнаульском зоопарке «Лесная сказка». Об этом сообщается на странице зоопарка во «ВКонтакте».

К посту, опубликованному в группе сотрудником учреждения, прилагается несколько видео. На одном из роликов видно, как взрослая тигрица Багира вылизывает своих детенышей, пока те неуклюже делают свои первые шаги. Еще одна запись запечатлела момент отдыха маленьких тигрят.

«Два богатыря и принцесса», — подписали пост сотрудники пресс-службы «Лесной сказки», рассказывая о новых подопечных.

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