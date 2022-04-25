В барнаульском зоопарке на свет появились трое тигрят. Видео

Трое тигрят появились на свет в барнаульском зоопарке «Лесная сказка». Об этом сообщается на странице зоопарка во «ВКонтакте».

К посту, опубликованному в группе сотрудником учреждения, прилагается несколько видео. На одном из роликов видно, как взрослая тигрица Багира вылизывает своих детенышей, пока те неуклюже делают свои первые шаги. Еще одна запись запечатлела момент отдыха маленьких тигрят.