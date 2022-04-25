В России стартовала акция «Поделись своим Знанием. Новые горизонты»

«В рамках просветительской акции Российского общества "Знание" "Поделись своим Знанием. Новые горизонты" вас ждут онлайн-лекции, пройдет более 5 000 встреч в школах с интересными, яркими людьми — руководителями как государственных органов, так и крупных компаний; великими российскими спортсменами; выдающимися учеными с мировым именем; состоявшимися бизнесменами. И все эти люди смогут поделиться собственным опытом, расскажут, как они делали в жизни свой выбор, справлялись с трудностями, почему они выбрали свою профессию. Всем им без исключения в какой-то момент казалось, что есть проблемы, с которыми невозможно справиться. Но они преодолели сложности, став только сильнее. Увидев их опыт, вы сможете не просто перенять его, а посмотреть на них как на живой пример, задать спикерам вопросы. Не зря Российское общество "Знание" — это не только лекции, а диалог», — добавил Сергей Кириенко.