МГУ вылетел из списка лучших вузов мира по качеству образования

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ) вылетел из топ-200 рейтинга лучших вузов мира. Обновлённый список опубликован на сайте Центра всемирного рейтинга университетов (The Center for World University Rankings, CWUR).

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При составлении рейтинга оцениваются качество образования, востребованность выпускников на рынке труда, уровень научно-преподавательского состава, научную деятельность и прочие критерии.

Всего в новый список за 2022–2023 годы попали 17 российских вузов, лучший результат у МГУ, который набрал 78,6 балла и стал только 202-м. В прошлом рейтинге университет занял 194-е место с результатом 78,8 балла.