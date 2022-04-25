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44 минуты назад

МГУ вылетел из списка лучших вузов мира по качеству образования

Национальная Служба Новостей

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ) вылетел из топ-200 рейтинга лучших вузов мира. Обновлённый список опубликован на сайте Центра всемирного рейтинга университетов (The Center for World University Rankings, CWUR).

МГУ вылетел из списка лучших вузов мира по качеству образования
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При составлении рейтинга оцениваются качество образования, востребованность выпускников на рынке труда, уровень научно-преподавательского состава, научную деятельность и прочие критерии.

Всего в новый список за 2022–2023 годы попали 17 российских вузов, лучший результат у МГУ, который набрал 78,6 балла и стал только 202-м. В прошлом рейтинге университет занял 194-е место с результатом 78,8 балла.

Ранее министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что беспрецедентное количество бюджетных мест будет выделено в российских вузах в 2022 году, сообщает RT.

Общество,Образование,Валерий Фальков,МГУ,
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