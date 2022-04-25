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18 минут назад

Россиянам рассказали, как вернуть удаленные приложения на iPhone

Газета.Ru

Редакция портала iPhones.Ru рассказала о рабочем способе установки удаленных из App Store приложений. Отмечается, что нужные приложения должны были ранее хотя бы раз скачаны с пользовательского Apple ID.

Найден способ вернуть удаленные приложения на iPhone
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Для установки приложений пользователям предлагается воспользоваться программой для передачи файлов iMazing на ПК. Скачать ее можно с официального сайта, и, как отмечается, бесплатного функционала ПО хватит для осуществления установки приложений.

Единственным недостатком называется то, что приложения, установленные таким способом, не будут обновляться. Таким способом можно скачать любые приложения, которые когда-либо были установлены с пользовательского Apple ID. В том числе те, что на данный момент удалены из российского сегмента App Store.

Общество,Наука и техника,Apple,
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