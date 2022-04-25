Найден способ вернуть удаленные приложения на iPhone

Редакция портала iPhones.Ru рассказала о рабочем способе установки удаленных из App Store приложений. Отмечается, что нужные приложения должны были ранее хотя бы раз скачаны с пользовательского Apple ID.
Для установки приложений пользователям предлагается воспользоваться программой для передачи файлов iMazing на ПК. Скачать ее можно с официального сайта, и, как отмечается, бесплатного функционала ПО хватит для осуществления установки приложений.
Единственным недостатком называется то, что приложения, установленные таким способом, не будут обновляться. Таким способом можно скачать любые приложения, которые когда-либо были установлены с пользовательского Apple ID. В том числе те, что на данный момент удалены из российского сегмента App Store.