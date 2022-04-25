Найден способ вернуть удаленные приложения на iPhone

Редакция портала iPhones.Ru рассказала о рабочем способе установки удаленных из App Store приложений. Отмечается, что нужные приложения должны были ранее хотя бы раз скачаны с пользовательского Apple ID.

Для установки приложений пользователям предлагается воспользоваться программой для передачи файлов iMazing на ПК. Скачать ее можно с официального сайта, и, как отмечается, бесплатного функционала ПО хватит для осуществления установки приложений.