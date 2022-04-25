Генпрокурор рассказал о «встряске» после сообщений о пытках осужденных

Прокурорам устроили «встряску» после публикаций из-за острых проблем в работе уголовно-исполнительной системы, проведена внеочередная аттестация, это должно перезагрузить надзор, заявил на расширенной коллегии генпрокурор Игорь Краснов.

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Краснов поручил подчиненным обеспечивать «принципиальную и объективную проверку любого сигнала о посягательствах на личную безопасность арестованных и осужденных, незаконном применении к ним мер взыскания», передает РИА «Новости».

«Держите под постоянным контролем оперативную обстановку в местах лишения свободы, обеспеченность лекарствами и вопросы трудоустройства осужденных, от решения которых зависит возмещение потерпевшим и государству причиненного вреда», – заявил генпрокурор.

В 2021 году в Сети опубликовали видео с издевательствами якобы над заключенным в саратовской колонии, который содержался в тюремной больнице. Следователи возбудили четыре уголовных дела после сообщений о пытках в саратовской колонии.

До этого региональное СУ СК возбуждало дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору». Уголовные дела передали в центральный аппарат Следственного комитета.

После стало известно, что из УФСИН по Саратовской области после истязаний заключенных были уволены 18 сотрудников, также снят с поста глава ФСИН России Александр Калашников.