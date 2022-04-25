Патриарх Кирилл призвал верующих молиться о единстве Руси

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих молиться о единстве исторической Руси и укреплении Отечества и отметил, что Россия непобедима, пока люди сохраняют веру и вдохновляются великим примером своих предшественников. Об этом патриарх сказал в понедельник в проповеди после литургии в Успенском соборе Московского Кремля.

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"Сегодня, когда мы как народ сталкиваемся со многими проблемами, связанными с осложнением происходящего вокруг нашей страны, мы должны, несомненно, просить Господа о сохранении мира, об укреплении нашего Отечества, о единстве всей Руси, и особенно эта молитва должна звучать в этих исторических стенах. Мы в храме, который является общенациональной святыней и одновременно храмом-памятником, созданным в знак объединения всех русских земель", - сказал патриарх.

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По его словам, сегодня русский народ особенно нуждается во внутреннем единстве, и он должен сплотиться вокруг исторического центра Руси - "града Москвы", понимая, что только в единстве его сила.

"И покуда будем едины и сильны, покуда будем сохранять веру в сердцах, покуда будем вдохновляться великим примером наших предшественников, до тех пор и будет Россия непобедима", - сказал предстоятель РПЦ.

Победа, отметил патриарх, это всегда не только победа физическая и победа оружия, с которым воин встречает врага, но и "победа духа". По его словам, сегодня очень многие хотели бы, чтобы этот победный дух в народе исчез.

"А для того чтобы было так, нужно посеять смуту, создать новых идолов, привлечь внимание к новых псевдоценностям, перевести сознание человека от вертикального измерения жизни, которое соединяет его с Богом, к вот этой горизонтали, на которую насаживаются все потребности человеческого тела. Мы должны сохранить это наше, если хотите, особое призвание - беречь веру православную, беречь единство нашего народа, не поддаваться ни на какие соблазны и посулы", - добавил патриарх.