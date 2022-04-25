Продлен прием заявок на форум "Сильные идеи для нового времени"

Прием заявок на форум «Сильные идеи для нового времени», организованный Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, решили продлить до 20 мая.
«Региональные команды еще работают над генерацией и проработкой проектов, поэтому попросили дать им дополнительное время. Конечно, мы решили пойти им навстречу. У нас нет задачи собрать много заявок, наша цель – выявить самые перспективные идеи и помочь их реализовать с помощью всех наших ресурсов и возможностей партнеров», — отметила заместитель председателя оргкомитета форума, генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.
Заявки на крауд-платформу поступают из всех регионов России. Число участников превышает 45 тысяч человек, они уже подали более 13 тысяч идей.
Идеи принимаются по семи направлениям: национальная социальная инициатива, кадровая, технологическая, экологическая, идеи по развитию регионов и предпринимательства, а также «Открытый разговор» — нестандартные предложения по развитию страны.
Наибольшее число заявок пришло по социальной проблематике: регион-лидер по идеям — Самарская область; региональному развитию: лидер — Нижегородская область; «Открытый разговор» — Москва.
Участники форума могут проработать идею и получить обратную связь от экспертного сообщества, принять участие в акселераторе и превратить идею в проект, найти сторонников и единомышленников, сформировать команду. Лидеры отобранных проектов получат возможности для реализации своих предложений через партнерскую сеть АСИ, Фонд Росконгресс, федеральные и региональные органы власти, институты развития.
На начальном этапе оценкой идей на крауд-платформе занимается широкое экспертное сообщество Агентства. Их задача — отобрать топ-1000 идей. Экспертный совет АСИ во главе с председателем ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым займется отбором топ-200. К июню бюро экспертного совета АСИ вместе с председателем оргкомитета форума — помощником президента России Максимом Орешкиным отберут топ-100 идей, направленных на развитие страны и создание образа того, как она будет выглядеть к 2030 году.
Финальной точкой станет очный двухдневный форум. Он пройдет летом 2022 года. Там планируется презентовать 100 лучших идей и проектов, а в рамках пленарного заседания — продемонстрировать десять из них руководству страны.