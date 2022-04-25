Продлен прием заявок на форум "Сильные идеи для нового времени"

Прием заявок на форум "Сильные идеи для нового времени", организованный Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Фондом Росконгресс, решено продлить до 20 мая.
"Региональные команды еще работают над генерацией и проработкой проектов, поэтому попросили дать им дополнительное время. Конечно, мы решили пойти им навстречу. У нас нет задачи собрать много заявок, наша цель - выявить самые перспективные идеи и помочь их реализовать с помощью всех наших ресурсов и возможностей партнеров", - отметила заместитель председателя оргкомитета форума - генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.
Заявки на крауд-платформу поступают из всех регионов России. Число участников превышает 45 тысяч человек, они уже подали более 13 тысяч идей.
Идеи принимаются по семи направлениям: Национальная социальная инициатива (НСИ), кадровая, технологическая, экологическая, идеи по развитию регионов и предпринимательства, а также "Открытый разговор" - нестандартные предложения по развитию страны. Наибольшее число заявок пришло по социальной проблематике: регион-лидер по идеям - Самарская область; региональному развитию: лидер - Нижегородская область; "Открытый разговор" - Москва.
Участники форума могут проработать идею и получить обратную связь от экспертного сообщества, принять участие в акселераторе и превратить идею в проект, найти сторонников и единомышленников, сформировать команду. Лидеры отобранных проектов получат возможности для реализации своих предложений через партнерскую сеть АСИ, Фонд Росконгресс, федеральные и региональные органы власти, институты развития.