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32 минуты назад

Прием заявок на форум "Сильные идеи для нового времени" продлен до 20 мая

Российская Газетаиещё 1

Прием заявок на форум "Сильные идеи для нового времени", организованный Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Фондом Росконгресс, решено продлить до 20 мая.

Продлен прием заявок на форум "Сильные идеи для нового времени"
Фото: из открытых источниковиз открытых источников

"Региональные команды еще работают над генерацией и проработкой проектов, поэтому попросили дать им дополнительное время. Конечно, мы решили пойти им навстречу. У нас нет задачи собрать много заявок, наша цель - выявить самые перспективные идеи и помочь их реализовать с помощью всех наших ресурсов и возможностей партнеров", - отметила заместитель председателя оргкомитета форума - генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Заявки на крауд-платформу поступают из всех регионов России. Число участников превышает 45 тысяч человек, они уже подали более 13 тысяч идей.

Идеи принимаются по семи направлениям: Национальная социальная инициатива (НСИ), кадровая, технологическая, экологическая, идеи по развитию регионов и предпринимательства, а также "Открытый разговор" - нестандартные предложения по развитию страны. Наибольшее число заявок пришло по социальной проблематике: регион-лидер по идеям - Самарская область; региональному развитию: лидер - Нижегородская область; "Открытый разговор" - Москва.

Участники форума могут проработать идею и получить обратную связь от экспертного сообщества, принять участие в акселераторе и превратить идею в проект, найти сторонников и единомышленников, сформировать команду. Лидеры отобранных проектов получат возможности для реализации своих предложений через партнерскую сеть АСИ, Фонд Росконгресс, федеральные и региональные органы власти, институты развития.

Общество,Светлана Чупшева,Агентство стратегических инициатив,
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