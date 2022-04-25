Продлен прием заявок на форум "Сильные идеи для нового времени"

"Региональные команды еще работают над генерацией и проработкой проектов, поэтому попросили дать им дополнительное время. Конечно, мы решили пойти им навстречу. У нас нет задачи собрать много заявок, наша цель - выявить самые перспективные идеи и помочь их реализовать с помощью всех наших ресурсов и возможностей партнеров", - отметила заместитель председателя оргкомитета форума - генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.