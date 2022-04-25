Лунный календарь на май 2022 года: что и когда сажать на даче?

Чтобы определить, когда лучше делать те или иные посадки, многие огородники ориентируются на лунный календарь. При этом нужно учитывать, что в новолуние вообще ничего сажать не рекомендуется. Когда Луна растет, надо высаживать то, что созревает над землей, а когда она убывает — корнеплоды и лук, поскольку энергия в это время направлена вниз. В период полнолуния специалисты советуют полоть, удобрять грядки и бороться с вредителями, напоминает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Когда лучше сажать овощи в мае 2022 года

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Белокачанная капуста — 1, 2, 5-7, 12-15, 23, 24, 27, 28 мая.

Цветная капуста — с 1 по 15 мая.

Свекла — 1, 2, 5, 6, 7, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28.

Морковь — 1, 2, 5-7, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28.

Кабачки — 1, 2, 5-7, 15, 23, 24, 27, 28.

Тыква — 15, 17, 22-25, 28, 29.

Репа — 1, 2, 5-7, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28.

Огурцы — 1, 2, 5-7, 12-15, 23, 24, 27, 28.

Редис — 1, 2, 5-7, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28.

Чеснок зубчиками (весной сажают только такой) — 1, 2, 15, 17-20, 27, 28.

Фасоль, бобы и горох — 16, 17, 22-24, 28-29.

Помидоры — 1, 2, 5-7, 15, 23, 24, 27, 28.

Лук — 1, 2, 5, 6, 7, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 28.

Картофель — 5, 6, 8, 10-12, 15, 17, 19.

Перец — 1, 2, 5, 6, 7, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 28.

Зелень (укроп, петрушка, салат, шпинат) — 1, 2, 5-7, 15, 23, 24, 27, 28.

Когда лучше сажать цветы в мае 2022 года

Настурция — 5-7, 10-15, 23, 24.

Тюльпаны, нарциссы, гладиолусы и другие луковичные — 1, 2, 5-7, 12-15, 19, 20, 23, 24, 27, 28.

Бархатцы, васильки, космеи (однолетники) — 5-7, 10-15, 23, 24.

Анютины глазки — 1, 2, 5-7, 12-15, 19, 20, 23, 24, 27, 28.

Георгины — 1, 2, 5-7, 12-15, 19, 20, 23, 24, 27, 28.

Неблагоприятными днями для любых посадок в мае будут 16, 29, 30 и 31 числа.

Агроном Альбина Павлова советует при растущей Луне подкармливать растения минеральными удобрениями, а при убывающей — органическими. Рассаду лучше сажать на рассвете или вечером.

Павлова отметила, что лунный календарь составлен с учетом многовековых наблюдений за воздействием Луны на Землю. Он отражает общие ритмы планеты и ее спутника.