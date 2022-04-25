В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 73.50EUR 80.02
Войти в почту
1 час назад

Сотрудники Росреестра будут дежурить во всех МФЦ

Российская Газета

Сотрудники Росреестра будут дежурить во всех многофункциональных центрах, сообщает пресс-служба Росреестра. Необходимость дополнительной консультационной поддержки заявителей обусловлена пониманием, что МФЦ - это фронт-офис, где должны быть сосредоточены все меры для качественного предоставления услуг Росреестра, подчеркнула замруководителя Росреестра Елена Мартынова. Присутствие в многофункциональных центрах является и превентивной мерой по исключению причин для принятия государственными регистраторами отрицательных решений, сказала она.

Сотрудники Росреестра будут дежурить во всех МФЦ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кроме того, в нынешнем году Росреестр планирует внедрить сервис "Цифровой помощник регистратора", в основе которого предобученные нейронные сети. Сервис представляет собой систему оценки поступивших документов, в том числе с использованием алгоритмических проверок. Его целью является минимизация ручных рутинных операций и ошибок, связанных с субъективным фактором при принятии решений государственным регистратором прав.

В ближайшее время сервис будет опробован в пилотном регионе, сообщила Мартынова.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители