Сотрудники Росреестра будут дежурить во всех МФЦ

Сотрудники Росреестра будут дежурить во всех многофункциональных центрах, сообщает пресс-служба Росреестра. Необходимость дополнительной консультационной поддержки заявителей обусловлена пониманием, что МФЦ - это фронт-офис, где должны быть сосредоточены все меры для качественного предоставления услуг Росреестра, подчеркнула замруководителя Росреестра Елена Мартынова. Присутствие в многофункциональных центрах является и превентивной мерой по исключению причин для принятия государственными регистраторами отрицательных решений, сказала она.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Кроме того, в нынешнем году Росреестр планирует внедрить сервис "Цифровой помощник регистратора", в основе которого предобученные нейронные сети. Сервис представляет собой систему оценки поступивших документов, в том числе с использованием алгоритмических проверок. Его целью является минимизация ручных рутинных операций и ошибок, связанных с субъективным фактором при принятии решений государственным регистратором прав.