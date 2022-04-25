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31 минуту назад

Ветераны Великой Отечественной войны получили выплаты ко Дню Победы

Lenta.ru

Ветераны Великой Отечественной войны получили ежегодные выплаты ко Дню Победы. Об этом сообщили в Минтруде, передает ТАСС.

Ветераны Великой Отечественной войны получили выплаты ко Дню Победы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Участники Великой Отечественной войны получили по 10 тысяч рублей. В министерстве уточнили, что выплаты получили 20 320 человек.

«По состоянию на текущий день Пенсионным фондом средства переведены получателям на территории страны. Средства были доставлены одновременно с пенсией», — отчитался министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

В марте единоразовую выплату в размере 10 тысяч рублей получили почти 40 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которых эвакуировали в Россию. Всего на выплаты беженцам с Украины и из Донбасса выделили 600 миллионов рублей.

Общество,Антон Котяков,Минтруд России,
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