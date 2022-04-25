Пока вы спали: простой во Внуково и падение экономики Европы

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Фото: РИА Новости РИА Новости

Аэропорт Внуково ввел режим простоя

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Сотрудникам московского аэропорта Внуково было предложено перейти на неполный рабочий график, а 30% штата выдали предписания о последующем сокращении. Об этом пишут «Известия».

В аэропорту изданию уточнили, что пока решений о сокращении персонала не принималось и «Внуково» находится в режиме простоя. Однако в отрасли ждут увольнений уже осенью, если объем работ будет и далее уменьшаться.

Российские банки готовятся выпустить карты UnionPay

Ряд крупных российских банков, в том числе Росбанк, Ак Барс Банк, Абсолют Банк и «Хоум Кредит», отмечают спрос на карты платежной системы UnionPay и готовятся к их выпуску, сообщают «Известия».

При этом эксперты обратили внимание на то, что китайская платежная система может задержать одобрение заявок российских банков на выпуск карт из-за риска вторичных санкций. Так, часть западных ритейлеров уже отказываются принимать карты UnionPay, выпущенные в России.

Инфоцыгане зарабатывают на украинском кризисе

Специальная военная операция на Украине стала весьма прибыльным бизнесом для ряда пользователей соцсетей и западных НКО. Кто и как зарабатывает «на крови», разбирались «Известия».

Издание отмечает, что предприимчивые иностранцы зарабатывают на «донатах» в соцсетях, рекламе в местах боевых действий и грантах. Эксперты предупредили, что не стоит удивляться тому, что кто-то организовал батальон, собрал на него деньги, а потом пропал, и призвали верить только объявляющим сборы крупным организациям или тем, кого знаешь лично.

МВФ прогнозирует падение экономики Европы

В Международном валютном фонде понизили прогноз по росту ВВП в 2022 году для развитых европейских стран на 1 процентный пункт. Даже в случае сохранения импорта газа и нефти из России Германию, Францию, Великобританию и Италию ждет малозаметный рост или даже сокращение ВВП в течение двух кварталов подряд, пишет «Коммерсант».

При этом эксперты предупредили о росте инфляции в европейских странах, особенно в тех, где высоки доли продовольствия и энергии в потребительских корзинах, например, в Словакии — на 4 п. п., до 8,4%, а в Румынии — на 5,9 п. п., до 9,3%. Вооруженный конфликт на территории Украины, по данным МВФ, также приведет к падению российской и украинской экономик на 8,5% и 35%.

Российские отели отказались оплачивать услуги Booking

Российская гостиничная ассоциация и Лига малых отелей, хостелов и туристического жилья направили гендиректору Booking Гленну Фогелю письма с требованием аннулировать все счета, выставленные гостиницам за февраль 2022 года. Об этом пишут «Известия».