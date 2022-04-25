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53 минуты назад

Россияне вспомнили строительство Останкинской телебашни

Мослента

Старое фото Останкинской телебашни натолкнуло пользователей сети на воспоминания о ее строительстве. Снимок выложили в Telegram-канале «Старая Москва».

Россияне вспомнили строительство Останкинской телебашни
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В комментариях некоторые россияне отметили, что являются ровесниками знаменитой конструкции и помнят, как она возводилась.

«Отец принимал участие в строительстве и рассказывал, что местный житель частного дома замерил шагами расстояние до дома, сделал заключение и предъявил претензию: "Не смогу спокойно спать, вдруг рухнет"», — вспомнил забавную историю один из комментаторов.

Мужчина с юмором отметил, что герой рассказа волновался зря, ведь башня до сих пор стоит на месте.

Кто-то выразил восхищение тем, что сооружение длиной 540 метров смогли построить в 60-х годах прошлого века.

«Увы, вырождаемся», — с грустью отметил один из юзеров, однако мужчине возразили, что масштабные проекты до сих пор активно возводятся.

Ранее черно-белое фото Останкинской башни пробудило в москвичах воспоминания.

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