В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 73.50EUR 80.02
Войти в почту
55 минут назад

Опрос: 68% россиян хотели бы длинные майские праздники

RT на русскомиещё 2

Больше половины жителей России (68%) хотели бы, чтобы майские праздники продолжались с 1 по 10 мая. Об этом свидетельствуют результаты опроса (есть в распоряжении RT) сервиса «Работа.ру».

68% россиян хотели бы длинные майские праздники
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом треть опрошенных (32%) проголосовали против такого предложения.

Кроме того, 60% респондентов также ответили, что не готовы отказаться от длинных новогодних каникул в пользу продления майских праздников. Согласны на это только 40% участников опроса.

В рамках опроса респондентов также спросили, планируют ли они брать отпуск на дни между праздничными выходными. Так, 72% опрошенных заявили, что не намерены так делать. Отдыхать между праздниками будут 14% респондентов, и ещё столько же ещё не определились с планами на рабочие дни.

Всего в опросе сервиса приняли участие более 3 тыс. пользователей из всех регионов России.

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков (фракция «Новые люди») предложил продлить майские праздники в 2022 году до десяти дней.

По его словам, это поможет людям заняться посадками и больше пообщаться с родными и близкими.

Общество,Владислав Даванков,Госдума,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители