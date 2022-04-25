Опрос показал, сколько россиян будут работать на майских праздниках

Каждый девятый россиянин планирует работать на майских праздниках в этом году, показал опрос банка "Открытие" и компании "Росгосстрах". Об этом сообщает РИА "Новости".

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По официальному календарю у россиян должны быть выходные с 1 по 3 мая (в честь Дня труда) и с 7 по 10 мая (в связи с Днем Победы). Две трети опрошенных останутся дома или отправятся на дачу - так, 36% будут дома, 32% - на даче. Еще 13% респондентов собираются в поездку по России. Лишь 2% опрошенных россиян намерены отправиться за границу.

Работать во время майских каникул собираются 11% россиян. Больше всего "трудоголиков" на Дальнем Востоке - 16%, меньше всего в Московском регионе - 6%", - говорится в исследовании. Оно проводилось в период с 15 по 21 апреля методом онлайн-интервью по репрезентативной выборке среди 1 тыс. россиян в возрасте от 18-65 лет в городах с населением численностью от 100 тыс. человек.