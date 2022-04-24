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22 минуты назад

России предсказали нехватку мигрантов

Майк Габриелян

Россия может столкнуться с нехваткой мигрантов уже летом, что вызовет дефицит на рынке труда. Об этом заявил президент Федерации мигрантов РФ Вадим Коженов, передает радиостанция «Говорит Москва».

России предсказали нехватку мигрантов
Фото: ТАССТАСС

Эксперт отметил, что весной мигранты массово приезжают в Россию на весенние сезонные работы. В частности, они заняты в сельском и дачном хозяйстве. Однако в нынешнем году ситуация может измениться.

«Они сейчас не особо торопятся сюда ехать. Билеты подорожали, различные слухи ходят, много фейков, поэтому видно, что люди более осторожно идут на этот шаг, на поездку в Россию», - сказал Коженов.

Названа новая угроза для российских мегаполисов

По его мнению, мигрантам может помешать высокая стоимость билетов и опасения по поводу трудоустройства в России. Нехватка мигрантов может привести к дефициту работников в других сферах.

При этом Коженов указал на отсутствие серьезных изменений, которые могли бы отразиться на общей статистике. Проблемы есть только на предприятиях, где нарушились цепочки поставок и возникли сложности у работников.

Ранее в МВД рассказали, что интенсивность миграционного потока в России вернулась к допандемийным значениям.

Общество,Вадим Коженов,
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