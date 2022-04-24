Прихожане устроили давку на раздаче пасхальных яиц

В столице Приморья местные жители едва не раздавили священника, когда тот раздавал бесплатно пасхальные яйца. Об этом сообщили в социальных сетях.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Во Владивостоке на площади адмирала Фокина сегодня, 24 апреля, раздавали бесплатные крашеные яйца. Однако в сети появилось видео как местные жители устроили давку на празднике.

Самые проворные пытались взять яйца сразу из корзинки, не дожидаясь пока священник, достанет угощение.

Судя по кадрам, толпа окружила священника, желая получить крашенное яйцо.