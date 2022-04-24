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7 минут назад

Во Владивостоке прихожане устроили давку на раздаче пасхальных яиц

РИА "ФедералПресс"

В столице Приморья местные жители едва не раздавили священника, когда тот раздавал бесплатно пасхальные яйца. Об этом сообщили в социальных сетях.

Прихожане устроили давку на раздаче пасхальных яиц
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Во Владивостоке на площади адмирала Фокина сегодня, 24 апреля, раздавали бесплатные крашеные яйца. Однако в сети появилось видео как местные жители устроили давку на празднике.

Самые проворные пытались взять яйца сразу из корзинки, не дожидаясь пока священник, достанет угощение.

Судя по кадрам, толпа окружила священника, желая получить крашенное яйцо.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в Тюмени в преддверии праздника Светлой Пасхи подешевели яйца.

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