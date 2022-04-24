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44 минуты назад

В петербургских храмах прошли пасхальные службы. Видео

Александр Кузьмин

В праздник Светлой Пасхи в храмах Петербурга прошли богослужения по случаю главного православного праздника. Об этом передает "Петербургский дневник". Так, в Казанском кафедральном соборе митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий при сослужении духовенства митрополии совершил пасхальные богослужения – полунощную, заутреню и Божественную литургию. На богослужении присутствовали губернатор Александр Беглов и председатель городского парламента Александр Бельский.

«Из века в век наши предки отмечали Святую Пасху с особым торжеством и духовной радостью. Мы свято храним эту традицию», – отметил губернатор.

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