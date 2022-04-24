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51 минуту назад

Роспотребнадзор оценил риски завоза нового неизвестного гепатита в Россию

Lenta.ru

В России пока не выявлено случаев заболевания гепатитом неизвестного происхождения, который был зафиксирован у нескольких десятков человек в Западной Европе и США. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор оценил угрозу нового гепатита
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как оценивают представители ведомства, риски завоза новой инфекции в условиях закрытого авиасообщения с Европой оцениваются как крайне низкие. Несмотря на это власти приняли решение усилить контроль на санитарно-карантинных пунктах, чтобы максимально исключить возможность ее проникновения.

Острый гепатит неизвестного происхождения обнаружили у детей в Европе

В начале апреля Всемирная организация здравоохранения сообщила о десяти случаях тяжелого острого гепатита неизвестной этиологии у детей в возрасте до 10 лет в центральной Шотландии.

К концу месяца число случаев выросло до 169 в 11 странах. Многим пациентам потребовалась пересадка печени. Точная причина появления гепатита остается неизвестной.

Общество,ВОЗ,Роспотребнадзор,
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