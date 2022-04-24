В Центральную Россию придут снег и заморозки

Снег и заморозки ждут Центральную Россию в последнюю неделю апреля. Такой прогноз сделал синоптик «Фобос» Евгений Тишковец. Его цитирует РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Финальный аккорд апреля в Центральной России ожидается холодным!» - сказал метеоролог.

По его словам, в начале недели будет по-майски тепло, температура днем составит +13.. +18. Возможны скоротечные дожди. В середине недели начнется вторжение полярного воздуха с температурным фоном на 6-7 градусов ниже положенной нормы.

В среду днем температура опустится до +8.. +13. В четверг ночью воздух остынет уже до -2.. +3, а в дневные часы не выше +2… +7. Вместе с небольшим очаговым дождем может наблюдаться мокрый снег, но без формирования снежного покрова.

В пятницу под утро распогодится, но похолодание усилится до – 4.. +1, в дневные часы +6.. +11.

В выходные прогнозируются дожди, станет на несколько градусов теплее, но показания термометров «не вернутся в свое климатическое русло».