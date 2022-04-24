В России начался сезон активности гадюк. Эксперты предупредили о необходимости соблюдать осторожность при прогулках в лесу и пребывании на дачах, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

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Для прогулок в лесистой местности лучше надевать закрытую одежду и обувь, при движении шелестеть палкой в траве. Если вы слышите шипение или видите змею, нельзя делать резких движений, надо отойти и соблюдать дистанцию.

Необходимо помнить, что змеи любят теплые и влажные места. Если гадюка заползла в дом, нужно вызвать МЧС. При укусе следует выдавить или отсосать яд из ранки, принять антигистаминный препарат и незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

Гадюки встречаются практически на всей территории России и активны с апреля по октябрь.