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1 час назад

На Ямале сказки на ненецком языке выпустят в формате комикса

Lenta.ruиещё 2

На Ямале выпустят сборник комиксов со сказками на ненецком языке. О таком формате рассказала заведующая сектором Научного центра изучения Арктики Галина Гурьянова, передает издание «Ямал 1».

На Ямале выпустят сборник комиксов со сказками на ненецком языке
Фото: russiadiscoveryrussiadiscovery

Сборник издадут на двух языках — ненецком и русском, в него войдут пять сказок коренных жителей Ямала, которые не выходили в печать до этого. Выпуск издания запланирован на сентябрь.

«Это будут не просто сказки в чистом виде. Это будет комикс: часть объяснено словом, часть — иллюстрациями. Это очень сложная работа, требующая большого умения, внимания и знания материала», — сказала Гурьянова.

Она отметила, что иллюстрации к изданию будет делать ямальская художница. Материалы для него собирали во время экспедиции.

Ранее стало известно, что в Шурышкарском районе ЯНАО появился комикс на ханты языке, его распространили в школах района. В планах автора сборника Ивана Сандрина создание мультфильма, основанном на комиксах. Он уже познакомил учеников Мужевской школы со своим творением, а также передал учреждению несколько экземпляров. В остальные школы района сборник отправили почтой.

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