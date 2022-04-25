В России планируют начать производить туалетную бумагу из камня

«Из известняка можно делать как плотную упаковочную бумагу, так и офисную, книжную и даже туалетную. Если в стране будет налажено массовое производство, цены на нее будут схожими или даже более низкими, чем на обычную бумагу», — рассказал экономист и уточнил, что такая бумага будет производиться наряду с традиционной из древесины.