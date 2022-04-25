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40 минут назад

В России задумали производить каменную бумагу

Мослентаиещё 10

Каменную туалетную, офисную и книжную бумагу могут начать производить в России. Об этом РИА Новости рассказал автор инициативы экономист Алексей Елсуков.

В России планируют начать производить туалетную бумагу из камня
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Из известняка можно делать как плотную упаковочную бумагу, так и офисную, книжную и даже туалетную. Если в стране будет налажено массовое производство, цены на нее будут схожими или даже более низкими, чем на обычную бумагу», — рассказал экономист и уточнил, что такая бумага будет производиться наряду с традиционной из древесины.

Елсуков добавил, что запасы известняка в России считаются неисчерпаемыми. Такую бумагу не придется отбеливать, она более устойчива к повреждениям, в том числе к влаге.

«Ее можно использовать для всех видов печати. К тому же она экологична и биоразлагаема», — сообщил автор инициативы.

Эксперт отметил, что каменную бумагу уже производят в Японии, также есть наработки в Узбекистане и Турции.

Отмечается, что проект представят в треке Национальной технологической инициативы (НТИ) форума «Сильные идеи для нового времени», который Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс проведут этим летом в Москве.

Ранее стало известно, что офисная бумага побила рекорды по продажам в России.

Общество,Наука и техника,Агентство стратегических инициатив,
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