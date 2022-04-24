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1 час назад

Назван ущерб от преступлений в России

Свободная прессаиещё 2

За первые три месяца 2022 года ущерб от преступлений в России достиг 123 миллиардов рублей. Это на 9 процентов меньше, чем за первый квартал 2021 года.

Назван ущерб от преступлений в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ущерб от преступлений составил 123 миллиарда рублей, что на 8,8 % меньше аналогичного показателя прошлого года. Основная часть ущерба (90,5 %) приходится на преступления, зарегистрированные в городах и поселках городского типа», – цитирует ТАСС материалы статистики МВД.

По данным полиции, большую часть ущерба наносят преступления экономической направленности. Их доля в структуре преступлений составляет всего 8,1 процента.

Ранее «СП» писала о том, что в Великобритании неизвестные злоумышленники расхитили топливо, предназначавшееся для корабля Королевского флота HMS Bulwark.

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