Эксперт рассказал, как закончится пандемия COVID-19

"Куда денется вирус, как закончится пандемия? Два варианта: первый - он станет сезонной инфекцией, как грипп, переходя из одного полушария в другое (из южного в северное, и наоборот - при смене времен года), второй - он найдет нового хозяина в природе и станет еще одной новой природно-очаговой инфекцией. Собственно, такие заболевания, как Эбола, чума, существуют на хозяевах или в природных резервуарах", - сказал он.