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17 минут назад

Эксперт полагает, что коронавирус станет сезонным либо перекинется на животных

ТАССиещё 1

Коронавирус может стать сезонной инфекцией либо обрести хозяина в природе. Такое мнение высказал ТАСС специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

Эксперт рассказал, как закончится пандемия COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Куда денется вирус, как закончится пандемия? Два варианта: первый - он станет сезонной инфекцией, как грипп, переходя из одного полушария в другое (из южного в северное, и наоборот - при смене времен года), второй - он найдет нового хозяина в природе и станет еще одной новой природно-очаговой инфекцией. Собственно, такие заболевания, как Эбола, чума, существуют на хозяевах или в природных резервуарах", - сказал он.

По мнению Жемчугова, возникновение резервуаров коронавируса в животном мире не опасно для человека и в целом является нормальным процессом.

"Это цель вируса как сообщества - сохраниться и выжить как вид. Он останется, и будут отбираться именно те мутации, которые будут способствовать его переходу в другой резервуар. Собственно, как он и пришел в человечество. То есть, где-то, как-то произошла мутация, которая сделала возможным размножение вируса на человеке", - подчеркнул он.

Тем не менее, по мере снижения популяционного иммунитета человечества люди опять смогут болеть ковидом, "получая вирус от хозяина-животного из природы", заключил Жемчугов.

Общество,Владислав Жемчугов,
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