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1 час назад

Физкультурный парад 90-летней давности заинтересовал россиян

Мослента

Фото, сделанное на проходившем в столице в 1930-х годах физкультурном параде, заинтересовало россиян. Своим мнением они поделились в Telegram-канале «Старая Москва». В комментариях юзеры выразили одобрение мероприятию 90-летней давности.

Физкультурный парад 90-летней давности заинтересовал россиян
Фото: ТАССТАСС

На снимке можно увидеть большое количество двух- и трехколесных велосипедов, на которых по брусчатке Красной площади едут взрослые и их дети. Подписчица канала обратила внимание на лицо одного из детей и предположила, что он очень боится упасть.

«Если бы меня в детстве усадили на такую штуку, я бы тоже боялась», — ответила ей другая пользовательница, а после добавила: «Но вообще, конечно, очень интересное мероприятие для всех возрастов!»

Еще одна участница дискуссии отметила, что в 1990-х детей таким образом не развлекали.

«Интересно было бы возродить такие мероприятия!» — заявила она.

Кто-то из юзеров предположил, что ехать на велосипеде по брусчатке ужасно неудобно, поэтому большинство детей на фото — с невеселыми лицами.

Ранее фото занятых пробежкой на стадионе девушек побудило россиян вспомнить уроки физкультуры в годы СССР. Один из пользователей поделился, что в зимнее время его класс часто водили в бассейн «Москва».

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