В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 73.50EUR 80.02
Войти в почту
43 минуты назад

Россияне поспорили из-за поездок с домашними животными в метро

Мослента

Фото, на котором изображен мужчина в вестибюле станции метро с котом на плечах, вызвало спор россиян. Снимок пассажира с питомцем выложили в группу «Подслушано Метро Москвы» во «ВКонтакте».

Россияне поспорили из-за поездок с животными в метро
Фото: страница «Подслушано Метро Москвы» во «ВКонтакте»страница «Подслушано Метро Москвы» во «ВКонтакте»

Многие пользователи сети осудили подобную поездку с домашним животным. «У котика стресс страшнейший в метро, а хозяин эгоист махровый», — возмутились в комментариях. Кто-то возразил, что кота могли везти от ветеринара, однако на это юзеру ответили, что правильнее было бы посадить питомца в переноску.

«Не выглядит испуганным. Если с котячества перевозить, привыкают к звукам поезда и шуму», — заявила одна из участниц дискуссии. Другой комментатор добавил, что сидящее на плечах животное может попросту убежать от хозяина.

Московский метрополитен на своем официальном сайте сообщает, что провоз животных и птиц вне клеток или специальных контейнеров в подземном транспорте запрещен. Также из правил следует, что с питомцами, сидящими на плечах, нельзя даже находиться в вестибюле станций. За нарушение порядка провоза домашних животных в транспорте для граждан предусмотрен штраф в размере от пятисот до одной тысячи рублей по одноименной статье 5.3 КоАП Москвы.

Общество,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители