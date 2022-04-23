Россияне поспорили из-за поездок с животными в метро

Фото, на котором изображен мужчина в вестибюле станции метро с котом на плечах, вызвало спор россиян. Снимок пассажира с питомцем выложили в группу «Подслушано Метро Москвы» во «ВКонтакте» .

Многие пользователи сети осудили подобную поездку с домашним животным. «У котика стресс страшнейший в метро, а хозяин эгоист махровый», — возмутились в комментариях. Кто-то возразил, что кота могли везти от ветеринара, однако на это юзеру ответили, что правильнее было бы посадить питомца в переноску.

«Не выглядит испуганным. Если с котячества перевозить, привыкают к звукам поезда и шуму», — заявила одна из участниц дискуссии. Другой комментатор добавил, что сидящее на плечах животное может попросту убежать от хозяина.

Московский метрополитен на своем официальном сайте сообщает, что провоз животных и птиц вне клеток или специальных контейнеров в подземном транспорте запрещен. Также из правил следует, что с питомцами, сидящими на плечах, нельзя даже находиться в вестибюле станций. За нарушение порядка провоза домашних животных в транспорте для граждан предусмотрен штраф в размере от пятисот до одной тысячи рублей по одноименной статье 5.3 КоАП Москвы.