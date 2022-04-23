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1 час назад

В Петербурге состоялся «бот-парад». Видео

Александр Кузьмин

Реки и каналы Петербурга 23 апреля заполнились судами. К привычным прогулочным корабликам добавились десятки моторных лодок, которые прошли по Фонтанке и Малой Неве, сообщают очевидцы. Их сопровождали несколько катеров Росгвардии. Об этом сообщает "Фонтанка".

По информации «Фонтанки», жители Северной столицы стали свидетелями ежегодного весеннего «бот-парада» «Открытая вода», который организует «Питерский клуб рыбаков».

Как сообщается на форуме организации, ее участники прошли по водным путям Северной столицы около 30 км. Лодки с красными флагами двигались под музыку.

Общество,Видео,Росгвардия,
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