В Петербурге состоялся «бот-парад». Видео

Реки и каналы Петербурга 23 апреля заполнились судами. К привычным прогулочным корабликам добавились десятки моторных лодок, которые прошли по Фонтанке и Малой Неве, сообщают очевидцы. Их сопровождали несколько катеров Росгвардии. Об этом сообщает "Фонтанка".