"Аэрофлот" начал перелеты в Казахстан из Москвы

«Аэрофлот» открыл программу регулярных полетов в Казахстан из Москвы на современных отечественных самолетах Superjet 100.

Фото: Depositphotos Depositphotos

Рейсы совершаются в Нур-Султан, Атырау и Алматы авиакомпанией «Россия» (Группа «Аэрофлот»).

С 24 апреля авиакомпания начнет совершать рейсы в Костанай, Актай и Актобе, а с 25 апреля в Караганду.

Программа прямых полетов из Москвы в Казахстан поддержит развитие туристических и бизнес-связей между странами, будет способствовать расширению экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.