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1 час назад

"Аэрофлот" начал перелеты в Казахстан из Москвы

Газета.Ru

«Аэрофлот» открыл программу регулярных полетов в Казахстан из Москвы на современных отечественных самолетах Superjet 100.

"Аэрофлот" начал перелеты в Казахстан из Москвы
Фото: DepositphotosDepositphotos

Рейсы совершаются в Нур-Султан, Атырау и Алматы авиакомпанией «Россия» (Группа «Аэрофлот»).

С 24 апреля авиакомпания начнет совершать рейсы в Костанай, Актай и Актобе, а с 25 апреля в Караганду.

Программа прямых полетов из Москвы в Казахстан поддержит развитие туристических и бизнес-связей между странами, будет способствовать расширению экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Благодаря маршрутной сети, охватывающей ключевые регионы Республики Казахстан, граждане России и Казахстана получают возможность для комфортных путешествий в личных и деловых целях.

Общество,Авиакомпания Россия,Аэрофлот,
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