"Аэрофлот" начал перелеты в Казахстан из Москвы

«Аэрофлот» открыл программу регулярных полетов в Казахстан из Москвы на современных отечественных самолетах Superjet 100.
Рейсы совершаются в Нур-Султан, Атырау и Алматы авиакомпанией «Россия» (Группа «Аэрофлот»).
С 24 апреля авиакомпания начнет совершать рейсы в Костанай, Актай и Актобе, а с 25 апреля в Караганду.
Программа прямых полетов из Москвы в Казахстан поддержит развитие туристических и бизнес-связей между странами, будет способствовать расширению экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.
Благодаря маршрутной сети, охватывающей ключевые регионы Республики Казахстан, граждане России и Казахстана получают возможность для комфортных путешествий в личных и деловых целях.