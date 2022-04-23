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1 час назад

Метеорный поток Лириды над Финским заливом. Видео

Александр Кузьмин

В ночь с 22 на 23 апреля жители Петербурга и Ленобласти стали свидетелями метеорного потока Лириды. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Самый первый весенний звездопад обычно можно увидеть во второй половине апреля. Видео звездопада разместили в Telegram-канале «Астро Фото Болото».

«Ночные бдения за метеорным потоком Лириды закончились десятком увиденных падающих звезд и склеенным таймлапсом из фотографий звездного неба. Всего две секундочки, но так красиво», – написали метеорологи, живущие на острове Гогланд в Финском заливе.

Напомним, что наблюдать за уникальным астрономическим явлением лучше за городом, чтобы не мешало искусственное освещение.

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