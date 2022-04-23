Водохранилища Крыма оказались переполнены

Запасы в водохранилищах естественного стока Крыма достигли рекордных отметок, информацию подтвердил заместитель главы Госкомводхоза республики Альберт Кангиев. Об этом сообщает РИА «Новости».

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По его словам, запасы в хранилищах удалось восполнить в связи с паводками и осадками.

«Запасы в водохранилищах Крыма достигли рекордных отметок», — заявил Кангиев.

Как добавил замглавы Госкомводхоза, за последний год водохранилища Крыма стали наполняться больше, чем в почти три раза.

Также Кангиев уточнил, что порой на фоне обильных осадков приходится сбрасывать воду из крымских водохранилищ, таким образом исключая их переполнение.

«Суммарный фактический объем воды в водохранилищах на сегодня составляет 218 млн кубометров», — обратил внимание он.

Ранее сообщалось, что Крым получил 35 млн кубометров воды по Северо-Крымскому каналу.