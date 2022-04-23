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2 часа назад

Россияне в апреле стали меньше копить и чаще искать дополнительный доход

ТАСС

Россияне начали смещать финансовые акценты - в апреле 2022 года на первый план вышел поиск источников для увеличения доходов. Это выяснили специалисты МФК "Займер", изучая финансовое поведение потенциальных клиентов микрофинансовых организаций (материал есть в распоряжении ТАСС).

Россияне стали меньше копить и чаще искать дополнительный доход
Фото: ТАССТАСС

"В апреле россияне собираются смещать финансовые акценты, на первый план выходит поиск источников для увеличения доходов - такой вариант указали треть респондентов (32,1%). Доля опрошенных, собирающихся откладывать деньги на сбережения, по отношению к марту уменьшилась на 10,9 п. п. (с 40,8% до 29,9%). 23,5% респондентов удовлетворены своим текущим финансовым положением, поэтому не планируют что-либо менять", - сообщается в исследовании.

В марте для 40,8% участвовавших в опросе россиян приоритетной финансовой задачей стало сбережение денежных средств. Дополнительные способы заработка искал каждый четвертый респондент (23,2%). Отказаться от некоторых трат второстепенной значимости пришлось 14,2% опрошенным. При этом 12,4% респондентов не меняли привычные паттерны в отношении с деньгами, 9,5% брали в долг небольшие суммы и на короткий срок.

Эксперты МФК "Займер" отмечают, что потенциальные заемщики микрофинансовых организаций обладают достаточным уровнем финансовой дисциплины для адаптации к новым экономическим реалиям, и уже по итогам марта предприняли меры по сохранению собственной материальной стабильности.

"В сложные периоды люди осознанно перестраивают модель финансового поведения: меньше тратят, но больше экономят. Исходя из статистики опроса, мы видим, что этот тренд поддерживается и в настоящее время, но в апреле уже становятся заметны признаки адаптации бюджетов граждан к новым условиям", - сообщают эксперты.

Исследование проводилось в марте и начале апреля 2022 года, в нем приняли участие более 1000 совершеннолетних граждан, проживающих во всех регионах России.

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