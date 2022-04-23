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1 час назад

Росавиация продлила до 1 мая запрет на полеты в 11 аэропортов юга и центра РФ

ТАССиещё 5

Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов южной и центральной частей РФ до 1 мая, сообщило Федеральное агентство воздушного транспорта.

В России продлили запрет на полеты в южные регионы страны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 03:45 по московскому времени 1 мая 2022 года. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста", - говорится в сообщении.

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

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Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно, уточнили в Росавиации.

С 24 февраля 2022 года Россия закрыла часть своего воздушного пространства на юге страны для гражданских самолетов на фоне проведения специальной военной операции на Украине.

Общество,Росавиация,
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