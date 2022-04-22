Онищенко указал на серьезные проблемы со здоровьем Байдена

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что американский лидер Джо Байден серьёзно болен. По мнению медика, у политика прогрессирующие изменения умственной деятельности в связи с возрастом, передаёт URA.RU.

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Очевидно, что человек с прогрессирующими изменениями умственной деятельности в связи с возрастом. У него возрастные изменения психики, изменения кровоснабжения головного мозга возрастные, — заявил Онищенко.

Врач также отметил, что функции американского лидера сведены к представительским. По словам Онищенко, решения принимают элиты и вице-президент Камала Харрис.

Ранее около 40 республиканцев усомнились в умственных способностях Байдена. Конгрессмены направили Байдену письмо, в котором попросили пройти тест на выявление нарушений когнитивных функций. Причиной заявления стал инцидент с оскорблением сотрудника Fox News Питера Дуси.