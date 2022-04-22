В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 73.50EUR 80.02
Войти в почту
19 минут назад

Онищенко заявил, что Байден имеет серьёзные проблемы со здоровьем

News.ru

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что американский лидер Джо Байден серьёзно болен. По мнению медика, у политика прогрессирующие изменения умственной деятельности в связи с возрастом, передаёт URA.RU.

Онищенко указал на серьезные проблемы со здоровьем Байдена
Фото: ТАССТАСС

Очевидно, что человек с прогрессирующими изменениями умственной деятельности в связи с возрастом. У него возрастные изменения психики, изменения кровоснабжения головного мозга возрастные, — заявил Онищенко.

Врач также отметил, что функции американского лидера сведены к представительским. По словам Онищенко, решения принимают элиты и вице-президент Камала Харрис.

Ранее около 40 республиканцев усомнились в умственных способностях Байдена. Конгрессмены направили Байдену письмо, в котором попросили пройти тест на выявление нарушений когнитивных функций. Причиной заявления стал инцидент с оскорблением сотрудника Fox News Питера Дуси.

Позднее СМИ раскритиковали Байдена после выступления в Северной Каролине. Журналист Род Дреер тогда заявил, что президент Штатов не контролирует свои умственные способности настолько, чтобы не дать себе во время конфликта разинуть рот.

Общество,Геннадий Онищенко,Джозеф Байден,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители