Стартовала общероссийская благотворительная акция помощи беженцам

Российский еврейский конгресс (РЕК) объявил о начале общероссийской благотворительной кампании по сбору средств для помощи беженцам и вынужденным переселенцам, прибывающим сегодня в разные регионы России. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба РЕК.

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"Начать свою программу помощи РЕК решил в дни <...> важнейшего еврейского праздника Песах: для еврея это большая мицва (доброе дело - прим. ТАСС) - принять в дни Песаха гостей, даже незнакомых, которые оказались вдали от дома, преломить с ними мацу, накормить и поддержать", - говорится в сообщении.

На первом этапе планируется оказать помощь в размере 20 млн рублей, из которых собрано уже более 3,38 млн. Сбор пожертвований ведется на странице благотворительной кампании на сайте РЕК.

Все поступившие в РЕК средства будут направлены на закупку индивидуальных комплектов единоразовой помощи из расчета 10 тыс. рублей на человека, включая продукты питания, лекарства, предметы личной гигиены и другие товары первой необходимости, уточнили в пресс-службе.

"Всего планируется помочь не менее чем двум тысячам человек, большая часть из которых уже обратилась за поддержкой в хэсэды (еврейские центры социальной защиты) Воронежской, Нижегородской, Оренбургской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Ульяновской областей, Удмуртии и Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.