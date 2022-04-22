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2 часа назад

РЕК объявил о начале общероссийской благотворительной акции по помощи беженцам

ТАСС

Российский еврейский конгресс (РЕК) объявил о начале общероссийской благотворительной кампании по сбору средств для помощи беженцам и вынужденным переселенцам, прибывающим сегодня в разные регионы России. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба РЕК.

Стартовала общероссийская благотворительная акция помощи беженцам
Фото: ТАССТАСС

"Начать свою программу помощи РЕК решил в дни <...> важнейшего еврейского праздника Песах: для еврея это большая мицва (доброе дело - прим. ТАСС) - принять в дни Песаха гостей, даже незнакомых, которые оказались вдали от дома, преломить с ними мацу, накормить и поддержать", - говорится в сообщении.

На первом этапе планируется оказать помощь в размере 20 млн рублей, из которых собрано уже более 3,38 млн. Сбор пожертвований ведется на странице благотворительной кампании на сайте РЕК.

Все поступившие в РЕК средства будут направлены на закупку индивидуальных комплектов единоразовой помощи из расчета 10 тыс. рублей на человека, включая продукты питания, лекарства, предметы личной гигиены и другие товары первой необходимости, уточнили в пресс-службе.

"Всего планируется помочь не менее чем двум тысячам человек, большая часть из которых уже обратилась за поддержкой в хэсэды (еврейские центры социальной защиты) Воронежской, Нижегородской, Оренбургской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Ульяновской областей, Удмуртии и Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.

Программа развернута на базе хэсэдов ассоциации "Идуд Хасадим", которая объединяет еврейские центры социальной защиты по всей стране. По мере сбора пожертвований программа будет расширена. Для получения помощи беженцам нужно обратиться в хэсэд города пребывания с миграционной картой и всеми имеющимися документами лично или по телефону. Контакты хэсэдов - участников программы представлены на сайте ассоциации.

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