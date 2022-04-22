В Москве прошел финал интеллектуальной битвы "Лига знаний"

В новой студии российского Общества «Знание» в Москве прошла финальная интеллектуальная битва второго тура викторины «Лиги Знаний». В ней сразились 50 команд из 5 городов России, набравших наибольшее количество очков по итогам полуфинала. 25 команд представляли Санкт-Петербурга, 16 команд — Уфу, 2 — Новосибирск, 2 команды были из Москвы и 2 из Казани. Многие из команд, состоящих из людей самых разных профессий и увлечений, имеют многолетний опыт участия в интеллектуальных викторинах. Участникам финальной интеллектуальной битвы второго тура были традиционно предложены сложные задания, для решения которых понадобились не только знания, но и умение логически мыслить и работать в команде.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Победителями финала стали 10 команд из четырех городов, первое место досталось команде из Москвы «Ревательная жезинка», которая уже играла в прошлом финале, но под другим названием и немного другим составом. Сейчас ее участникам от 28 до 41 года, это экс-диспетчер авиаперевозок, ассистент продюсера на канале «ТНТ», преподаватель географии в средней школе и ее капитан, экономист-международник Александр Павлов. Он постеснялся отвечать на вопросы журналистов, за него это сделал участник команды Федор Юстус.

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По его словам, игра была очень сложная, а вопросы нетривиальные.

«Приходилось проявлять много вот такого вот творчества, искать ответы там, где их не видно сразу, очень сложно», — сообщил он. — Но какая-то вот тропинка вывела нас к первому месту».

Он также рассказал, что, несмотря на то, в команде есть географ, географические вопросы вызвали много споров, например, долго обсуждали вопрос о названии племен, но, кстати, в итоге выбрали правильно.

Всю десятку команд-победителей наградили ценными подарками: мини-проекторами, умными колонками, фитнес-трекерами. Выигравшие команды также поедут на 1-2 недели в тур «Больше, чем путешествие». Его можно будет подобрать из 250 специально разработанных вариантов. Кроме того, десятка команд-финалистов поборется в итоговом Гранд-финале. Он состоится в декабре 2022 года, участвовать в нем будут десять лучших игроков второго и третьего сезона, а также победители двух секретных игр.

Специально приехавший поздравить участников финала министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил журналистам о создании Школьной Лиги знаний, в которой смогут участвовать школьные команды из пяти человек, возможно, вместе с учителем. Соревнование школ в рамках Школьной лиги начнутся, по словам министра, с первого сентября в третьем в третьем сезоне Лиги знаний. 50 лучших команд выйдут в финал, который пройдет во Всероссийском детском центре "Артек». Сергей Кравцов уверен, что участие в этом конкурсе — это отличная возможность для школьников проявить себя, узнать много нового, пообщаться со сверстниками. «Конечно, это повысит интерес, мотивацию, и в конечном итоге, повлияет на хорошие оценки», считает он.