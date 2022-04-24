Готовимся к майским праздникам: что делать, если укусил клещ?

Впереди майские праздники. Многие россияне проведут их за городом, поедая шашлыки, копаясь в грядках и греясь на солнышке. Отправляясь на природу в это время года, не нужно забывать, что вместе с дачным сезоном начинается и сезон клещей.

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Как избежать укусов клещей

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Находясь на природе, постарайтесь обезопасить себе от нападения паразитов — носите головной убор либо капюшон. Нужно отдавать предпочтение одежде светлых цветов, на которой легко увидеть клеща. Брюки лучше заправить в сапоги, а кофту или футболку — в брюки. Обрабатывайте одежду специальными средствами, отпугивающими клещей.

Как удалить клеща самому

Если вас все же укусил клещ, вы можете удалить его сами либо обратиться для этого в травмпункт.

Если вы решили удалить паразита самостоятельно, не пытайтесь с силой вырвать его. В противном случае в вашем теле может остаться головка паразита.

Прежде чем удалять клеща, обработайте место, куда он присосался, спиртом или одеколоном. Затем сделайте петлю из нитки, наденьте ее между головкой и телом клеща и затяните. После этого натяните нитку, одновременно закручивая ее. Удалите паразита плавно, без резких движений. Место укуса обработайте дезинфицирующей жидкостью, советует ГУ МЧС по Приморскому краю.

Клеща вместе с кусочком влажной ваты положите в стеклянную емкость с плотной крышкой и поставьте в холодильник. Потом паразита в течение двух суток нужно будет отвезти в лабораторию. Там проверят, не является ли он носителем энцефалита либо другой опасной инфекции.

Исследованию подлежит только неповрежденный клещ. Если нет возможности отвезти паразита в лабораторию, его нужно кинуть в кипяток или сжечь, рекомендует Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай.

Самому укушенному нужно обратиться к медикам, даже если он уже удалил клеща.

Инъекция иммуноглобулина

Для экстренной профилактики энцефалита пострадавшим от укусов клещей вводят иммуноглобулин. Эту инъекцию делают тем, кто не поставил прививку от опасного заболевания. Введение иммуноглобулина наиболее эффективно в первые сутки после всасывания паразита.