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16 минут назад

«Его уважают»: Горевой рассказал о жизни Ефремова в колонии

Елена Прошина

Актер Михаил Горевой рассказал о самочувствии его коллеги Михаила Ефремова, который сейчас отбывает наказание в колонии. В эфире «Центрального телевидения» он заявил, что заключенные уважают актера.

Раскрыты подробности жизни Ефремова в колонии
Фото: ТАССТАСС

«Работает точно так же, как и все люди. Его уважают. Зовут дядя Миша. Это очень приятно. Но из-за мелкой работы, а он человек немолодой, он теряет зрение», — заявил Горевой.

Напомним, что 8 июня 2020 года Михаил Ефремов, будучи пьяным, устроил смертельное ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб водитель-курьер Сергей Захаров. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы. Впоследствии срок был уменьшен до 7,5 лет колонии.

На данный момент Ефремов отбыл в колонии в Белгородской области уже 16 месяцев. За это время он уже получил несколько поощрений за примерное поведение.

Общество,Сергей Захаров,Михаил Ефремов,
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