Раскрыты подробности жизни Ефремова в колонии

Актер Михаил Горевой рассказал о самочувствии его коллеги Михаила Ефремова, который сейчас отбывает наказание в колонии. В эфире «Центрального телевидения» он заявил, что заключенные уважают актера.

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«Работает точно так же, как и все люди. Его уважают. Зовут дядя Миша. Это очень приятно. Но из-за мелкой работы, а он человек немолодой, он теряет зрение», — заявил Горевой.

Напомним, что 8 июня 2020 года Михаил Ефремов, будучи пьяным, устроил смертельное ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб водитель-курьер Сергей Захаров. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы. Впоследствии срок был уменьшен до 7,5 лет колонии.