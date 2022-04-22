Под улицами Таллина обнаружили 700-летний корабль

Под жилым кварталом в Таллине на глубине 1,5 метра обнаружили средневековый торговый корабль, возраст которого насчитывает около 700 лет. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: globallookpress globallookpress

Предполагается, что судно, найденное под улицами эстонской столицы, потерпело крушение в 1298 году в устье реки Харьяпя — водного пути, который больше не существует. Находка достигает 24 метров в длину и девяти в ширину. Сохранность досок от днища до трех метров в высоту эксперты оценили как хорошую.

Судно было построено из массивных дубовых бревен и досок, а перекрытия были дополнительно укреплены шерстью и смолой. На корабле также были обнаружены материалы для упаковки вещей, некоторые орудия труда и фрагменты средневековой обуви.