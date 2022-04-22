ВЦИОМ: Владимиру Путину доверяют более 80% опрошенных россиян

Более 80% опрошенных россиян доверяют президенту Владимиру Путину, следует из исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного с 11 по 17 апреля среди 1,6 тыс. совершеннолетних граждан РФ.

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"На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 80,7% респондентов (минус 0,9 п. п. за неделю). Показатель одобрения деятельности президента составил 78,4% ( минус 1,2 п. п. за неделю)", - говорится в опубликованном в пятницу опросе.

Положительно оценили работу премьер-министра и правительства России 54,2% опрошенных (минус 0,8 п. п. за неделю) и 53,4% (минус 1,7 п. п. за неделю) соответственно.

О доверии премьер-министру РФ Михаилу Мишустину заявили 64,4% респондентов (минус 0,3 п. п. за неделю). Высказались участники опроса и об отношении к главам парламентских фракций. Так, Геннадию Зюганову доверяют 34,2% респондентов (плюс 5,2 п. п. за неделю), Сергею Миронову - 32,4% опрошенных (плюс 2,7 п. п. за неделю), Алексею Нечаеву - 11,3% (плюс 3,6 п. п. за неделю).