Летом к морю россиян повезут 85 пар дополнительных поездов

Холдинг РЖД назначил дополнительно 85 пар поездов на юг России летом, сообщила пресс-служба компании. Всего назначено 112 пар сезонных летних поездов в дополнение к круглогодичным.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Чтобы все смогли уехать, назначили 112 пар сезонных летних поездов из различных регионов в дополнение к 480 парам круглогодичных. Из них 85 - на юг", - говорится в сообщении.

Больше всего дополнительных поездов летом отправится в Анапу - 37 пар. Также в Адлер отправится 31 пара поездов, в Новороссийских -13, в Кисловодск и Ейск - две.

В компании отметили, что летом РЖД планируют перевезти всего свыше 40 млн. человек. На южном направлении России будет предоставлено 8,5 млн. мест, что на 6% выше, чем в 2021 году.

"Уже сейчас фиксируем высокий спрос на билеты к Черному морю и курортам Северного Кавказа", - отметили в холдинге.