Названо предположительное время захоронения тела Ленина

Депутат Госдумы Василий Власов, представляющий ЛДПР, назвал предположительное время захоронения тела революционера Владимира Ленина. Об этом он сообщил в разговоре с «Лентой.ру».
Тема погребения политика, тело которого находится в мавзолее на Красной площади, поднималась неоднократно.
«Мы этот вопрос уже сто раз поднимали, сто раз законопроект вносили, но, как мы понимаем, в столь серьезном вопросе всегда есть позиция руководства страны. Пока в Российской Федерации живет много людей, которые положительно относятся к Владимиру Ильичу Ленину, все будет оставаться на своих местах», — заявил он.
По словам Власова, вопрос захоронения не будет решен в ближайшие пять лет, на это потребуются десятилетия. Это случится, когда уйдет поколение людей, которые «родились и жили с именем Ленина в голове».
Ранее сообщалось о том, что мавзолей Ленина закроют для посетителей.