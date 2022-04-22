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5 минут назад

Названо предположительное время захоронения тела Ленина

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Депутат Госдумы Василий Власов, представляющий ЛДПР, назвал предположительное время захоронения тела революционера Владимира Ленина. Об этом он сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

Названо предположительное время захоронения тела Ленина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Тема погребения политика, тело которого находится в мавзолее на Красной площади, поднималась неоднократно.

«Мы этот вопрос уже сто раз поднимали, сто раз законопроект вносили, но, как мы понимаем, в столь серьезном вопросе всегда есть позиция руководства страны. Пока в Российской Федерации живет много людей, которые положительно относятся к Владимиру Ильичу Ленину, все будет оставаться на своих местах», — заявил он.

По словам Власова, вопрос захоронения не будет решен в ближайшие пять лет, на это потребуются десятилетия. Это случится, когда уйдет поколение людей, которые «родились и жили с именем Ленина в голове».

Ранее сообщалось о том, что мавзолей Ленина закроют для посетителей.

Общество,Василий Власов,ЛДПР,Госдума,
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