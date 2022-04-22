Названо предположительное время захоронения тела Ленина

«Мы этот вопрос уже сто раз поднимали, сто раз законопроект вносили, но, как мы понимаем, в столь серьезном вопросе всегда есть позиция руководства страны. Пока в Российской Федерации живет много людей, которые положительно относятся к Владимиру Ильичу Ленину, все будет оставаться на своих местах», — заявил он.